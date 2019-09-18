В СевГУ открылись бесплатные IT-курсы для людей предпенсионного возраста

Занятия бесплатные, но прослушать их могут только те, кто пройдёт предварительный отбор. В конце нужно будет еще и сдать экзамен. А результатом станет знание системы, которую ведущие мировые компании считают эталонной.

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Михаил Сержпинский – в прямом и переносном смыслах – не стоит на месте. “Чистый технарь” – как говорит про себя сам – на прошлой работе в Перми “достиг потолка”. Нужна была встряска. Мужчина разослал резюме по разным городам. Отклик пришел из Севастополя. Здесь инженер связи, владеющий компьютером чуть ли не с момента его изобретения, решил углубить свои пользовательские знания.

«Это были еще такие компьютеры, которые занимали большие комнаты, и терминал был зеленого цвета. Мы постоянно пользуемся компьютером. Постоянно используем тот же самый Excel, Access тоже, то есть базы данных, – говорит Михаил Сержпинский. – А вот область 1С для меня новая. Я думаю, что в своей повседневной работе тоже смогу это использовать».

С такими же намерениями еще девять специалистов из разных областей прошли отбор для прохождения курсов. Критерия два – хорошее знание компьютера и главное – огромное желание учиться. Для опытного преподавателя и регионального эксперта “Ворлдскилс” по компетенции “IT-решения для бизнеса на платформе 1С” Виктории Шевченко эти курсы тоже своего рода обучение. По началу работа с категорией 50+ вызывала опасения.

«Это не люди, которые не востребованы на рынке труда. Это люди состоявшиеся, мотивированные, – говорит Виктория. – Компетенция непростая. Но я давно не видела таких мотивированных студентов. Если бы молодые 20-летние коллеги были бы настолько мотивированы, я была бы счастлива!»

На каждом занятии – новая задача. Немного теории – и сразу практика. За три недели каждодневных многочасовых занятий слушатели научатся не только пользоваться востребованной платформой, но и с ее помощью самостоятельно разрабатывать программные решения. Например, сейчас слушатели курсов с нуля в режиме разработчика создают очередную базу данных. А к концу занятий – смогут делать мобильные приложения. Итогом станет экзамен под контролем независимых экспертов. Он пройдёт в присутствии работодателей. Выпускники курсов получат “Скиллс-паспорт” – документ, подтверждающий, что уровень их нового умения соответствует мировым стандартам.

«В России изменился пенсионный возраст. Чтобы не потерять работу и в таком возрасте быть востребованными, мы помогаем им адаптироваться в новой IT-среде. В быстро меняющемся мире нужно постоянно учиться», – считает Михаил Майстришин, доцент кафедры “Приборные системы и автоматизация технологических процессов”, руководитель движения “WorldSkills”.

В этом году планируется бесплатно обучить еще 3 таких группы. А в следующем – внедрить новые направления: веб-дизайн, сварочные технологии, электромонтаж и другие. Организаторы уверены, что уникальные для Крымского полуострова курсы будут востребованы.

Ильдар Саудабаев, Михаил Шурмель, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь