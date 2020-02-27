В СевГУ открыли базовую кафедру археологии

Севастопольский государственный университет подписал соглашение с Институтом истории материальной культуры об открытии базовой кафедры «Археология».
Защита научных проектов и занятия на новой кафедре будут проходить при участии ученых из Института истории материальной культуры.
У магистрантов СевГУ, которые обучаются по профилю «Морская археология», появится возможность проходить практику в ИИКМ РАН, знакомиться с археологическими культурами Евразии, Кавказа, Ближнего Востока и Северного Причерноморья.
Более того, Институт истории материальной культуры будет оказывать содействие в трудоустройстве выпускников Севастопольского госуниверситета.
Служба информации «Вести – Севастополь»
«Самое важное, что институт будет участвовать в формировании целевых мест в рамках контрольных цифр приема, то есть делать заказ в СевГУ на подготовку специалистов в области археологии», – пояснил первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин.
Источник: Вести.Севастополь