В СевГУ пройдет день открытых дверей

16 февраля Севастопольский государственный университет откроет двери для будущих абитуриентов.
Сотрудники расскажут о новых правилах приема, направлениях и специальностях подготовки. Все желающие смогут посетить лаборатории, мастер-классы и увлекательные лекции. А также, побывать на экскурсии в инжиниринговом центре, посвященном профессиям, которые можно получить в университете.
День открытых дверей пройдет 16 февраля в главном учебном корпусе университета в 12:00 по адресу: улица Университетская 33.
Севастопольский государственный университет включает в себя 12 институтов и Морской колледж, сообщает управление информационной политики СевГУ.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы СевГУ
Источник: Вести.Севастополь