В СевГУ пройдёт день открытых дверей

14 февраля 2020     18
В СевГУ пройдёт день открытых дверей

Севастопольский государственный университет 16 февраля проведёт день открытых дверей для будущих абитуриентов.

С 12:00 в главном учебном корпусе волонтёры будут рассказывать гостям о направлениях и специальностях подготовки, а сотрудники приёмной комиссии – о правилах поступления.

В программе дня открытых дверей – общение с директорами институтов и заведующими кафедрами, мастер-классы и лекции о профессиях, которые можно получить в вузе.

Среди мастер-классов: «Введение в виноградарство» «Археологические исследования в Средиземноморье» и другие.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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