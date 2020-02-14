В СевГУ пройдёт день открытых дверей

Севастопольский государственный университет 16 февраля проведёт день открытых дверей для будущих абитуриентов.
С 12:00 в главном учебном корпусе волонтёры будут рассказывать гостям о направлениях и специальностях подготовки, а сотрудники приёмной комиссии – о правилах поступления.
В программе дня открытых дверей – общение с директорами институтов и заведующими кафедрами, мастер-классы и лекции о профессиях, которые можно получить в вузе.
Среди мастер-классов: «Введение в виноградарство» «Археологические исследования в Средиземноморье» и другие.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь