В СевГУ противодействие экстремизму обсудили эксперты и студенты

В Севастополе по инициативе сотрудников полиции студенты стали участниками круглого стола по противодействию экстремизму.

Мероприятие, в числе организаторов которого сотрудники городского Центра противодействия экстремизму УМВД России, проходило в Севастопольском государственном университете. В нём приняли участие сотрудники полиции и прокуратуры, представители городского Департамента общественных коммуникаций, доценты вузов, священнослужители и общественники.

Участниками круглого стола стали более 50 студентов различных факультетов СевГУ. Доценты кафедр, кандидаты исторических и политических наук, рассказали присутствующим об истории зарождения и различиях основных мировых религий. Выступающие отметили, что искажение принципов любой из религий приводит к возбуждению вражды между конфессиями и возникновению опасных экстремистских течений.

Перед студентами выступил старший помощник прокурора Севастополя Александр Спицын, который проинформировал студентов о том, что правоохранители города проводят мероприятия для предупреждения и пресечения проявлений экстремизма, а также ознакомил со статистикой деятельности надзорного органа в этом направлении.

О том, что каждая из современных религий призывает к миру, любви и состраданию рассказал председатель Севастопольской мусульманской общины «Мюневвер» Энвер Ресульев.

«Мусульманин, который взял в руки оружие, чтобы убивать людей – это не мусульманин. Убийство человека – это страшный грех в любой религии, в том числе и в исламе», – подчеркнул он.

Представители Департамента общественных коммуникаций призвали студентов принять участие в конкурсе по созданию профилактического видеоролика антиэкстремистской тематики.

После выступления, каждому из организаторов круглого стола можно было задать интересующие вопросы.

В завершении присутствующие приняли итоговую резолюцию мероприятия – продолжить проведение бесед в формате круглого стола на площадках всех городских вузов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь