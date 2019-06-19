В СевГУ проходит "Космический урок" с участием космонавтов

Воспитанники детского аэрокосмического центра Антона Шкаплерова, Малой академии наук, а также школьники из Томска, Королева и сочинского образовательного центра «Сириус» стали участниками одиннадцатого “Космического урока”. Его тема “Пилотируемая космонавтика. Технологии и устройства – помощники жизнедеятельности человека в космосе сегодня и в будущем».

Налажена связь с бортом МКС, и дистанционно на этом уроке присутствуют российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин. Еще один эксперт – советник генерального директора РГК «Энергия» Александр Чернявский. Школьникам рассказывают о разработке многофункционального комплекса «Россия» для производства и обработки строительного материала на Луне и Марсе и о биореакторе, с помощью которого выращивают растения в полетах.

Один из организаторов этого урока – Томский государственный педагогический университет. И наши коллеги с ГТРК «Томск» при технической поддержке медиацентра СевГУ ведут прямую трансляцию занятия для своих зрителей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта yar.kp.ru

Источник: Вести.Севастополь