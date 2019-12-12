В СевГУ прошла конференция, посвященная Конституции страны

12 декабря 2019     17
В СевГУ прошла конференция, посвященная Конституции страны

Дню Конституции посвятили ежегодную научно-практическую конференцию Севастопольского государственного университета. Участие в диалоге приняли студенты, преподаватели, представители научного сообщества, а также члены Севастопольской избирательной комиссии.

Учащиеся юридического института выступили с докладами. Рассказали о роли основного государственного документа, о том, как его создавали и какие изменения вносили.

«Мы пытаемся научить студентов мыслить именно в рамках избирательного процесса, участвовать, – говорит Сергей Запорожец – заместитель директора Юридического института СевГУ. – На самом деле, мы не так давно вошли в правовое поле РФ, и мне кажется, что именно нашим студентам важнее вникнуть в суть происходящих процессов. Может, даже и сложнее. Поэтому мы активно подключаем именно практиков со стороны избирательного права. Наши студенты сегодня не только грызут гранит науки в юридическом институте, они пытаются уже реализовать свои знания на подобных площадках».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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