В СевГУ прошёл мастер-класс преподавателя Версальской школы ландшафтного дизайна

Кроме занятий со студентами в совместных планах университета и дизайнера – реализация крупных проектов, таких, как ботанический сад, который хотят создать в севастопольской Голландии.

«Клод не только даст студентам мастер-класс по пейзажной живописи, но, в дальнейшем, планирует сотрудничать с нами», – отметила представитель Института развития города СевГУ Элина Красильникова.

Мастер-класс по ландшафтному скетчингу провёл преподаватель Версальской Высшей школы ландшафтного проектирования и дизайна Клод Паскье.

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В СевГУ прошёл мастер-класс преподавателя Версальской школы ландшафтного дизайна Мастер-класс по ландшафтному скетчингу провёл преподаватель Версальской Высшей школы ландшафтного проектирования и дизайна Клод Паскье. «Клод не только даст студентам …



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