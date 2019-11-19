В СевГУ прошёл мастер-класс преподавателя Версальской школы ландшафтного дизайна

Мастер-класс по ландшафтному скетчингу провёл преподаватель Версальской Высшей школы ландшафтного проектирования и дизайна Клод Паскье.
«Клод не только даст студентам мастер-класс по пейзажной живописи, но, в дальнейшем, планирует сотрудничать с нами», – отметила представитель Института развития города СевГУ Элина Красильникова.
Кроме занятий со студентами в совместных планах университета и дизайнера – реализация крупных проектов, таких, как ботанический сад, который хотят создать в севастопольской Голландии.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь