В СевГУ разрабатывают беспилотное аэротакси

18 марта 2020     14
В СевГУ разрабатывают беспилотное аэротакси

Севастопольский госуниверситет вместе с Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени Устинова будет работать над созданием беспилотного аэротакси, которое сможет перевозить пассажиров на расстояние до 500 км с крейсерской скоростью 500 км/ч, сообщила пресс-служба вуза.

Такой летательный аппарат сможет взять на борт четырех пассажиров или 500 кг грузов.

Аэротакси создают для городов-миллионников и больших по площади областей России. Севастопольские ученые в недавно открывшейся лаборатории «Динамика полета беспилотных летательных аппаратов» будут работать над двигателями, внешним обвесом и системой управления.

«Мы занимаемся разработкой и оптимизацией внешней аэродинамики и самой динамикой полета этих беспилотников в условиях пересеченной местности, сильных порывов ветра, посадки на палубу морских объектов, в том числе, на качающуюся палубу. То есть, разрабатываем решения, которых пока в мире нет, и которые необходимы для того, чтобы это беспилотное такси было возможным и безопасным», – рассказал директор Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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