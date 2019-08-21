В СевГУ разработали устройство для реанимации в полевых условиях

21 августа 2019     15
В СевГУ разработали устройство для реанимации в полевых условиях

Ученые Севастопольского госуниверситета создали первое в России устройство для сердечно-легочной реанимации в экстремальных условиях. Его разработали и уже запатентовали Евгений Пашков, Виктор Поливцев и Олег Филипович, сообщает пресс-служба вуза. Сейчас они работают над созданием второго образца.

Это платформа, на которую укладывают пациента. Сверху накладывается бандаж и застегиваются ремни, с помощью которых установка сжимает грудную клетку с частотой дыхания, после чего включается подача воздуха.

Также в комплект устройства входят баллоны сжатого воздуха и источники питания. Его можно использовать в военно-полевой медицине, медицине катастроф, при перевозке или переноске больного. Также оно стыкуется с аппаратом искусственной вентиляции легких.

Как говорят ученые, аналоги такой переносной установки существуют в США, но стоят они там в четыре раза дороже.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта СевГУ

Источник: Вести.Севастополь

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