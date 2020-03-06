В СевГУ смогли увеличить мощность экспериментальной ветро-солнечной установки

Ученые кафедры «Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» под руководством Бориса Якимовича смогли увеличить на 40% мощность комбинированной ветро-солнечной энергетической установки.

Это вышка вертикально-осевого ветрогенератора высотой 5,5 метров, совмещенная с солнечной батареей, площадь которой 3 квадратных метра. Она вырабатывает 7 мегаватт-час в год. Сейчас конструкция стоит в летнем студенческом лагере «Горизонт» и обеспечивает его внешнее освещение. Также вырабатываемой энергией можно на год обеспечить две квартиры со всеми бытовыми приборами.

В университете создали «цифрового двойника» этой установки и в компьютере вычислили энергетическую эффективность при различных углах атаки лопастей, применении роторов с различной геометрией и определили, при соотношении каких параметрах будет достигнута наибольшая выработка электроэнергии. Затем задали эти параметры на физической модели, и ее мощность выросла на 40%, рассказал руководитель практической части проекта, доцент кафедры Павел Кузнецов.

«Мы обнаружили эффект, что при работе ветрогенератора из-за вращения лопастей происходит дополнительный конвективный теплообмен: солнечные батареи охлаждаются. Это увеличивает их эффективность. Появляется положительный синергетический эффект. Мы исследовали этот процесс, и он показал интересные результаты», – сообщил Кузнецов.

Также был разработан специальный контроллер, позволивший ещё на 6% увеличить энергоэффективность установки за счет применения запатентованной авторами технологии согласования солнечных батарей и генератора.

Результатами исследования уже заинтересовались компании «Солнечная энергетика», «Сарапульский электрогенераторный завод», ООО «Научно-производственная фирма «Энергоспецпроект», производящие и проектирующие ветровые и солнечные электростанции.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото СевГУ

Источник: Вести.Севастополь