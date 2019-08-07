В СевГУ создадут кафедру мониторинга и теории климата

Там будут обучаться студенты, которые поступят на новое направление магистратуры, сообщила заместитель директора института природно-технических систем Елена Воскресенская. В программу курса войдут такие предметы, как прикладная климатология, возобновляемые источники энергии в условиях меняющегося климата.

«Магистратура будет обеспечена новейшей аппаратурой, которая позволит контролировать изменения климата, проводить мониторинг и обработку данных. Будет задействовано и научно-исследовательское судно „Пионер-М“, когда будет построено. Полученные сведения позволят установить закономерности и описать их механизм. Таким образом магистранты уже в процессе обучения включаются в научно-исследовательскую работу», — говорит Елена Воскресенская.

Институт природно-технических систем уже подтвердил свою готовность взять талантливых ребят на работу, сообщает пресс-служба СевГУ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь