В СевГУ состоится Второй фестиваль науки и инноваций

21 декабря в вузе пройдут лекции, презентации и тесты.
Второй молодёжный фестиваль науки и инноваций начнётся в 09:30 21 декабря. Активности распределят по трём корпуса: главному, Университетской точке кипения и FESTO, сообщает пресс-служба учебного заведения.
В программе мастер-классы, деловая игра, круглый стол, профориентационный тест «Быть филологом – это круто!». А также презентации, лекции, естественно-научные эксперименты и показ научного кино.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь