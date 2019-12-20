В СевГУ состоится Второй фестиваль науки и инноваций

В программе мастер-классы, деловая игра, круглый стол, профориентационный тест «Быть филологом – это круто!». А также презентации, лекции, естественно-научные эксперименты и показ научного кино.

Второй молодёжный фестиваль науки и инноваций начнётся в 09:30 21 декабря. Активности распределят по трём корпуса: главному, Университетской точке кипения и FESTO, сообщает пресс-служба учебного заведения.

21 декабря в вузе пройдут лекции, презентации и тесты.

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