В СевГУ стало больше студентов-иностранцев

Иностранная речь в студенческой среде становится всё более привычной в Севастопольском государственном университете. В этом году большинство первокурсников-иностранцев – из Армении, Киргизии и Таджикистана, но приезжают учиться и из дальнего зарубежья. Те, кто плохо владеют русским языком, проходят подготовительные курсы. Как студенты с разных континентов, адаптируются в Севастополе?

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Шериф Буаро с самолёта сразу в общежитие. Приехал из Синегала. В Севастополе готовится изучать информатику.

«Я очень доволен приёмом, который мне оказало руководство университета. Я сейчас чувствую себя хорошо, всё интересно. Я вообще ценю такое отношение», – говорит Шериф.

Путёвка в новую жизнь – это грант на обучение. Куратор иностранных студентов Андрей Фаерман от Шерифа пока не отходит ни на шаг. Говорит, чем дальше родина иностранного студента от России, тем ему сложнее.

«Мы объясняем ребятам, что есть у нас культурные особенности. Для нас это норма, – объясняет Андрей Фаерман. – В автобусе говорят – надо уступить место. А человек не то что ещё по-русски не понимает, он ещё и этой ситуации не понимает – зачем его заставляют встать и уступать кому-то место».

Для Трези Дуанима из Конго пошел второй год в России. Он изучает программирование. Язык уже на уровне, стереотипы сломаны. Зато на первые страхи теперь можно смотреть свысока. Хотя в первые месяцы и мороженое казалось невкусным, и люди без национальной одежды – странными.

«Было много слов, которые я не мог произнести. Даже “здравствуйте” было сложным», – вспоминает Трези Дуниама.

Общаться на родном французском Трези удобнее, чем на русском и английском. Но старшекурсники уже знают, эта привычка скоро уйдет в прошлое.

Занг в последнее время, наоборот, старается чаще говорить на своём национальном языке. За 8 лет в России заметил – начал забывать вьетнамский. Сейчас он уже аспирант, пишет диссертацию по экономике Китая. Сохранить статус полиглота помогают друзья.

«Очень часто с ними гуляем вместе и общаемся на русском языке. Иногда мы тоже говорим на английском языке, чтобы не забыть этот язык», – говорит Занг.

Кому-то достаточно двух месяцев, чтобы стать здесь своим. Некоторым и пяти лет не хватает. Практика показала – адаптация, похоже, нужна и российским студентам. С приходом иностранцев их учебная среда тоже становится непривычной.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь