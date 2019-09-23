В Северном полушарии началась астрономическая осень

Сегодня День осеннего равноденствия который означает наступление не только календарной, но и астрономической осени. Продолжительность светлого и тёмного времени суток сегодня будет одинаковой. С завтрашнего дня ночи станут длиннее, а дни короче.

В Севастополе сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…20°. Вторник и среда тоже будут теплыми до 20 градусов, но уже возможны кратковременные дожди.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта liveinternet.ru

Источник: Вести.Севастополь