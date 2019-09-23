В Севнаследии не исключают, что стройка у первого бастиона может продолжиться

Стройка на улице Адмирала Макарова, возможно, будет продолжаться. Об этом заявили специалисты Севнаследия. О том, чтобы прекратить строительство частного дома в районе памятника первому бастиону, сегодня утром говорили на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Стройка идет в стометровой защитной зоне объекта культурного наследия – дома номер 7. Как говорят в департаменте городского хозяйства, работы ведут на опасном участке: монтаж водпоровода и канализации может привести к активизации оползня. Есть ли у собственника документы на прокладку коммуникаций? – ответ дадут в городском Водоканале.

Специалисты Севнаследия выехали на место, но собственника в доме не оказалось. С сотрудниками полиции и правительства общались временно проживающие в нём люди. Владельцу было направлено предписание остановить работы.

“Кроме протокола и направления протокола в суд, мы будем обращаться в суд в соответствии с гражданско-правовой процедурой и понуждать через суд гражданина данный объект капитального строительства снести”, – сказал директор Управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев.

Однако в это время стройка, возможно, будет продолжаться, говорят в Севнаследии. Один из примеров – строительство в защитной зоне “Северного форта” на горе Спилия, которое началось в прошлом году. Власти обратились в Балаклавский районный суд, но он принял решение в пользу собственника. Севнаследие планирует подать апелляцию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото spravka.sevas.com

Источник: Вести.Севастополь