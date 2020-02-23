В СевТЮЗе поставили спектакль по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы»

23 февраля 2020     14
В СевТЮЗе поставили спектакль по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы»

Смешная и в то же время поучительная история «Дневник кота-убийцы» английской писательницы Энн Файн уже завоевала сердца читателей по всему миру, а в Севастопольском театре юного зрителя решили поставить спектакль по этой книге.

Петербургский режиссёр Юлия Каландаришвили и ее команда: композиторы Анна Агапова и Александра Сальникова, художник Евгения Платонова – провели в книжном магазине встречу со зрителями, чтобы рассказать о будущей постановке. 

Премьера спектакля состоится 6, 7 и 8 марта. Это история жизни семьи, в которой обитает кот Таффи. Он ведет дневник, где с юмором описывает свою жизнь и жизнь хозяев. Все знают, что оставить мышь или птичку у порога – высшее проявление кошачьей любви, но хозяева видят в Таффи настоящего киллера, а коту остаётся лишь оправдываться. Хотя Таффи считает, что коты не обязаны следовать человеческим представлениям о них.

«Если открыть обложку этой книжки, можно найти совершенно очаровательную, простую, хулиганскую историю. Я думаю, она рассчитана на детей от 10-11 лет. Но мы решили возрастную категорию спектакля сделать «12+». Не потому, что там кто-то чего-то не поймёт, а потому что я в этой книжке выцепила тему, которая пересекается именно с проблемами подростков», – рассказала на встрече режиссёр Юлия Каландаришвили.

Эта проблема – как оставаться самим собой, не пытаясь выглядеть лучше или хуже, чем ты есть на самом деле. Ответ на этот вопрос и попытались отыскать авторы новой постановки. 

Книгу про кота Энн Файн создавала для своей дочери, которой было очень одиноко после переезда в другой город. А прообразом кота Таффи стал независимый и гордый кот писательницы. Энн Файн известна как многократный лауреат звания «Лучший детский писатель года», является обладателем медали Карнеги и кавалером ордена Британской империи, также по ее роману снят комедийный фильм «Миссис Даутфайр», получивший “Оскар”, сообщает пресс-служба СевТЮЗа. Служба информации «Вести – Севастополь»


Источник: Вести.Севастополь

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