В «Севэлектроавтотрансе» рассказали о причинах массовых увольнений

А также о проблемах с запчастями и расторжении контакта на поставку 50 новых троллейбусов.

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Каждый водитель перед выходом на линию заходит в экипировочную и здесь получает укладку со всем тем, что может пригодиться ему в пути. Знак аварийной остановки, медицинская аптечка, диэлектрические перчатки, которые защищают от высокого напряжения. И комплект так называемых «щёчек». Это две бронзовые пластинки, между которыми вставляется «уголёк» – графитовая прокладка. Именно она контактирует с электрической сетью.

При движении под нагрузкой токоприёмник греется и стирается. Предыдущая партия «угольков» оказалась бракованной, поэтому слишком быстро выходила из строя. Сейчас водителям выдают более качественные расходные материалы, объяснили представители администрации депо. Ещё одна проблема, которая беспокоила сотрудников «Севэлектроавтотранса» – неработающий бойлер. Нагревательный элемент барахлил, рассказали инженеры, но сейчас его починили.

«Мойка действует, есть бойлер, нагревательный элемент. Но он же не постоянно идёт. Есть время, чтобы он нагрелся. И понятно, когда очень большой поток машин, а машины моются ночью. Не успевает нагреться. А так вода горячая есть», – говорит слесарь подвижного состава 3-го разряда Артур Рогощенко.

В отличии от горячих обедов. Столовая в один день закрылась из-за того, что все её сотрудники коллективно написали заявления на увольнение. Перед этим на комбинат питания пришли ревизоры. Крупным почерком на отчётном бланке стоит резолюция – «Выручка по контрольно-кассовой технике не проводится».

«Получалось, что выручка, которая была в нашем присутствии, была практически в районе двух тысяч больше, чем в те дни, когда мы не контролировали. В связи с тем, что усилился контроль, это некоторым работникам не понравилось», – делится начальник контрольно-ревизионного отдела СЭАТ Иван Ильин.

Усиленный контроль не понравился и некоторым водителям автобусов, которых уличили в махинациях с билетами. Вот пример с видеорегистратора: пассажиры по традиции платят на выходе, водитель берёт деньги и не выдаёт билет. Проверки на предприятии «Севэлектроавторанс» выявили, что в ряде случаев до сорока процентов дневной выручки таким образом «оседало» в карманах. С такими сотрудниками без лишних разговоров работодатели разрывают контракт. Как и в случае с бригадой комбината питания, повышение дисциплины способствует не столько увольнениям. Это открывает возможность для улучшений условий труда. Столовую, к примеру, уже планируют сдать в аренду и чётко определяют условия сотрудничества.

«На сегодня уже есть примерные прикидки по арендатору, который рассматривает вопрос организации питания не только на территории управления, но и вывоз горячих обедов на депо 1, 2 и конечные остановки», – отмечает директор «Севэлектроавтотранс» Александр Швейкус.

Но одна из проблем предприятия пока не имеет чёткого варианта решения. Самая новая партия троллейбусов, которая и года не проработала на линии, уже имеет поломки, а устранить их оперативно не получается. Завод-производитель «Тролза» проходит процедуру банкротства. Гарантийные обязательства фирма не исполняет, инженеры севастопольских депо разыскивают по всей стране альтернативные комплектующие для ремонта. Кроме этого, расторгнут контакт на поставку 50-ти новых машин для Севастополя. Государственная транспортно-лизинговая компания ведёт переговоры с другими производителями. Возможно победителем станет Тверской завод, который разработал опытную модель троллейбуса «Адмирал». Сейчас она проходит ходовые испытания.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь