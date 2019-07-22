В селах Севастополя построят новые клубы и отремонтируют старые

Запланировано строительство 4 новых сельских клубов, двух многофункциональных культурно-досуговых центров, двух новых зданий для ТЮЗа и театра танца имени Вадима Елизарова. В селе Андреевка планируется реконструкция клуба.

Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Иван Кусов. Также он добавил, что капитальный ремонт музея Крошицкого идёт по плану и в конце года будет завершен. А в январе-феврале 2020 года, когда в залы вернут выставочный фонд, музей откроют для посещения.

Фото с сайта crimea-eparhia.ru

Источник: Вести.Севастополь