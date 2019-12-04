В селе Андреевка открыли после капремонта спортплощадку

Капитальный ремонт спортивной площадки был проведён в рамках национального проекта «Образование».

«Сегодня приёмка третьей из четырёх площадок, запланированных к реконструкции в этом году в рамках нацпроекта», – отметила вице-губернатор Севастополя Ольга Тимофеева.

По её словам, до конца 2019 года будет открыта ещё одна площадка в школе №52.

Теперь в распоряжении 343 учеников общеобразовательной школы №20 села Андреевка тренажёры для сдачи ГТО, мини-футбольное поле, беговая дорожка, сектора для метания и прыжков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь