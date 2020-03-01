В селе Родниковое проводили зиму

Сегодня последний день масленичной недели. Жители села Родниковое масленицу уже отметили.

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В Родниковом только заснеженные горные вершины напоминают о зиме, но провожать ее сельчане привыкли с размахом. И маленький, и взрослый, – все знают, что самое главное на масленицу.

«Веселиться можно, кушать, что хочешь, блины главное на масленицу», – говорит Кристина Пожидаева – с вареньем, сгущенкой, домашние».

Но и кроме поедания блинов, есть, чем заняться. Вот и Емеля заглянул в гости к сельчанам. На коне и с балалайкой. Сказка на новый лад: печку затопить надо. И не по щучьему велению, а после победы в конкурсе.

На большом сельском празднике никто время зря не теряет. Все блины здесь съели буквально за 10 минут. Но народные гулянья на то и гулянья, что угощений здесь много. Солдатскую кашу готовят по фирменному рецепту. Потому и очередь выстраивается за секунды. “Отчего казак гладок, потому что поел и набок” – это поговорка, пожалуй, не для севастопольцев.

После мастер-класса у зрителей есть время испытать свою ловкость. И скорость: опять же в поедании главного блюда. Но и других сладостей на празднике достаточно. И, конечно, куда без главного символа.

«В руках я держу соломенную масленицу, которая сделана по всем правилам. На ней красные ниточки, посмотрите, какой красивый фартук, какая косыночка. Эту масленицу нужно либо сжечь и отпустить все плохое, либо, конечно же, оставить дома, чтобы она приносила любовь, счастье, здоровье», – рассказывает Елена Сушкова. «У нас не сильно часто на праздники люди ходят, сейчас вот как-то больше в интернете или телевизоре сидят, но, когда вот так смотришь сколько народу, просто душа радуется», – отметила заведующая клубом села Родниковое Валентина Воронина.

И вот время кульминации: люди прощаются с зимой. “Румяная красавица” горит хорошо: значит, по народной примете, все ненастья забудутся быстро. А дальше – весна.

Вероника Андреева, Виталий Козловский и Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь