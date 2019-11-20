В селе Терновка после ремонта открыли сквер у мемориала павшим воинам

Его и ещё 15 зелёных зон по всему Севастополю, привели в порядок в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

Его и ещё 15 зелёных зон по всему Севастополю, привели в порядок в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

Как минимум, половина объектов из этого списка находится в сёлах. У мемориала в Терновке появилась прогулочная зона, скамейки, урны, освещение. Рабочие заменили плитку, оборудовали сквер для маломобильных граждан, установили ограждение: раньше его не было и на территорию заходили лошади и коровы. Ремонт стоимостью семь миллионов рублей шёл четыре месяца, но у департамента городского хозяйства остались замечания к подрядчику.

«Здесь видно, что проводили восстановительные работы, устанавливали бордюрный камень и весь грунт, который был извлечен, лежит на обочине. Он должен быть убран, почищен, все малые архитектурные формы тоже должны быть помыты. К плиточному покрытию тоже есть замечания, к укладке плитки», – прокомментировал и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Исправить недочеты подрядчик должен в течение недели. Затем сквер передадут на содержание муниципалитету. Районным властям, отметил Евгений Горлов, необходимо привести в порядок прилегающую территорию. При этом благоустройство не затронуло братскую могилу, в которой захоронены почти 700 бойцов Красной армии и рядом стоящий памятник. За мемориальный комплекс отвечает Севнаследие. Пока реконструкции этого объекта нет в планах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь