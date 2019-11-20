В селе Терновка после ремонта открыли сквер у мемориала павшим воинам

20 ноября 2019     12
В селе Терновка после ремонта открыли сквер у мемориала павшим воинам

Его и ещё 15 зелёных зон по всему Севастополю, привели в порядок в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

 

Его и ещё 15 зелёных зон по всему Севастополю, привели в порядок в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

Как минимум, половина объектов из этого списка находится в сёлах. У мемориала в Терновке появилась прогулочная зона, скамейки, урны, освещение. Рабочие заменили плитку, оборудовали сквер для маломобильных граждан, установили ограждение: раньше его не было и на территорию заходили лошади и коровы. Ремонт стоимостью семь миллионов рублей шёл четыре месяца, но у департамента городского хозяйства остались замечания к подрядчику.

«Здесь видно, что проводили восстановительные работы, устанавливали бордюрный камень и весь грунт, который был извлечен, лежит на обочине. Он должен быть убран, почищен, все малые архитектурные формы тоже должны быть помыты. К плиточному покрытию тоже есть замечания, к укладке плитки», – прокомментировал и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Исправить недочеты подрядчик должен в течение недели. Затем сквер передадут на содержание муниципалитету. Районным властям, отметил Евгений Горлов, необходимо привести в порядок прилегающую территорию. При этом благоустройство не затронуло братскую могилу, в которой захоронены почти 700 бойцов Красной армии и рядом стоящий памятник. За мемориальный комплекс отвечает Севнаследие. Пока реконструкции этого объекта нет в планах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине обвинили Россию в воровстве унитазов с украинских кораблей
На Украине обвинили Россию в воровстве унитазов с украинских кораблей

Возвращенные Россией катера ВМС Украины, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии. Из них …


Севастопольский спортсмен Ридван Османов выиграл золото Всероссийского борцовского турнира
Севастопольский спортсмен Ридван Османов выиграл золото Всероссийского борцовского турнира

Воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Ридван Османов, под руководством тренера Виталия Левадного, стал чемпионом неофициального первенства России — Всероссийских соревнований …


Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования
Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования

Спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя стал чемпионом неофициального первенства России по греко-римской борьбе. Традиционные соревнования памяти заслуженного тренера …


В селе Терновка после ремонта открыли сквер у мемориала павшим воинам
В селе Терновка после ремонта открыли сквер у мемориала павшим воинам

Его и ещё 15 зелёных зон по всему Севастополю, привели в порядок в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».   …


Зеленский прибыл в станицу Луганскую на линии соприкосновения
Зеленский прибыл в станицу Луганскую на линии соприкосновения

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в станицу Луганскую. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает «Интерфакс». В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты