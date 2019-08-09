В сельских школах появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей

9 августа 2019     16
В сельских школах появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей

Педагоги сельских школ Севастополя повысят свою квалификацию на базе городского детского технопарка. Их готовят к преподаванию в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Об этом Вести ФМ – Севастополь рассказал педагог-организатор севастопольского “Кванториума” Станислав Шуда.

Пока учителя севастопольских сельских школ занимаются заочно – это первый этап подготовки. Впереди у них практические занятия в технопарке на образовательных сессиях, где они освоят новое высокотехнологичное оборудование, которым будут оснащены все «Точки роста».

“Через оборудование, через техническое творчество детям проще всего показывать, объяснять, как мыслить, как правильно проявлять креативность, что вообще сейчас существует, – отметил Шуда. – Все эти обучающие направления соответствуют всем областям российской науки. То, что будет развиваться: аэронаправление, виртуальная реальность, IT-технологии, робототехника. То, что сейчас анонсировано на уровне государства,  то, что будет и во что вкладываются огромные деньги. Чтобы те дети, которые занимаются в технопарках,  “Точках роста” по школам,  уже готовились к этому”.

В рамках федерального проекта “Современная школа” в 2019 году в сельских школах 50 регионов России будет создано свыше двух тысяч Центров образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста”. Планируется, что к 2024 году в стране появится 16 тысяч таких центров.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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