В Сербии установят памятник Николаю Краснову, создателю ялтинских дворцов

Памятник из белого мрамора поставят в центре Белграда напротив Государственного архива Сербии – это здание было построено по проекту Николая Краснова, сообщает РИА Новости. Памятник будет представлять собой фигуру архитектора за рабочим столом над чертежами.

12 лет – с 1887 по 1899 годы – Краснов был главным зодчим Ялты. Он создал проекты Ливадийского дворца в Ялте и дворца “Дюльбер” в Мисхоре, Юсуповского дворца в Кореизе и виллы Харакс в Гаспре. В 1911 году он получил звание архитектора Высочайшего двора и чин статского советника, а еще через два года стал академиком архитектуры.

Ливадийский дворец вилла Харакс Юсуповский дворец

Правда, в 1919 году Краснов с семьей был вынужден бежать из Крыма. Он эмигрировал в Константинополь, оттуда – на Мальту, а с 1922-го года устроился в министерство строительства Югославии. Больше двух тысяч зданий он построил в Сербии: от частных вилл до правительственных зданий. Его роль в облике современного Белграда и Сербии переоценить нельзя, считает атташе по культуре посольства России в Сербии Александр Конаныхин.

Открытие монумента в Белграде запланировано на 9 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайтов feostory.ru, top5-top10.ru, otzyv.ru

Источник: Вести.Севастополь