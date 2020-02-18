В Симферополе адвокат получила срок за мошенничество в крупном размере

Адвокат в Симферополе признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Женщина обманным путем выманила у своего клиента 50 тысяч долларов на «решение вопроса», а именно на дачу взятки сотрудникам полиции и прокуратуры Симферополя. Адвокат обещала клиенту содействие должностных лиц и не привлечении гражданина к уголовной ответственности. При этом, влиять на работу следствия она не могла и не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства.

По данным РИА Новости, юристка была задержана сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил задержанную к одному году и 10 месяцам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, женщине запретили два года заниматься адвокатской деятельностью и заставили возместить материальный ущерб потерпевшему в размере 900 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь