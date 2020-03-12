В Симферополе внук похитил телевизор у своей бабушки

Симферопольские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже телевизора и Wi-fi роутера из квартиры пожилой женщины.

29-летний симферополец вынес из квартиры своей бабушки телевизор и Wi-fi роутер, общей стоимостью 29 тысяч рублей. Мужчина разбил стекло в квартире своей родственницы, после чего забрался в окно и украл технику.

Правоохранители задержали хулигана по «горячим следам». Мужчина сдал похищенное имущество родной бабушки в ломбард, а все денежные средства потратил.

Задержанный сознался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье кража и теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Данный гражданин состоит на учете в органах внутренних дел как «семейный дебошир», сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта advertology.ru

Источник: Вести.Севастополь