В Симферополе водитель ограбил стройплощадку, на которой работал

Директор компании, занимающейся грузоперевозками, обратился в полицию с заявлением, что в Симферополе со строящегося объекта была тайно вывезена арматура. Ущерб превысил 2,7 млн рублей.

Больше 4 тонн похищенного металла сотрудники полиции обнаружили в пункте приема, расположенного в Бахчисарае. Нашли и подозреваемого в совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым, 69-летний водитель предприятия решил подзаработать. Загрузив машину арматурой, он должен был отвезти ее заказчику, но вместо этого мужчина заехал на металлобазу и сдал часть хорошего стройматериала в металлолом.

На него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь