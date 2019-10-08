В Симферополе возбуждено уголовное дело за неуплату 30 млн рублей налогов

Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбудило и расследует уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следственным отделом по Киевскому району предварительно установлено, что с января 2015 года по декабрь 2017-го руководство ООО «Архиград Проект», для получения налоговой выгоды и занижения налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль организаций при отсутствии фактов поставки товара и выполнения различных работ, компанией не было уплачено в бюджет налогов на сумму более 30 миллионов рублей.

Нарушение было выявлено в ходе совместных проверок налоговой и УЭБиПК МВД России по Республике Крым. В рамках расследования уголовного дела следователями Киевского следственного отдела устанавливаются все обстоятельства. Будут приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь