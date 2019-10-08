В Симферополе возбуждено уголовное дело за неуплату 30 млн рублей налогов

8 октября 2019     25
В Симферополе возбуждено уголовное дело за неуплату 30 млн рублей налогов

Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбудило и расследует уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следственным отделом по Киевскому району предварительно установлено, что с января 2015 года по декабрь 2017-го руководство ООО «Архиград Проект», для получения налоговой выгоды и занижения налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль организаций при отсутствии фактов поставки товара и выполнения различных работ, компанией не было уплачено в бюджет налогов на сумму более 30 миллионов рублей.

Нарушение было выявлено в ходе совместных проверок налоговой и УЭБиПК МВД России по Республике Крым. В рамках расследования уголовного дела следователями Киевского следственного отдела устанавливаются все обстоятельства. Будут приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцы на улице Руднева «плавают» и возмущаются
Севастопольцы на улице Руднева «плавают» и возмущаются

В Севастополе осадки становятся одной из главных тем обсуждения. Непогода осложняет жизнь как пешеходам, так и автомобилистам.Помнится, как в начале июня дождь «разгромил» Севастополь. В результате …


В Севастополе из горящего подземного сооружения спасли подростка
В Севастополе из горящего подземного сооружения спасли подростка

6 октября в 17:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю …


Вести Севастополь 8.10.2019
Вести Севастополь 8.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Процедура утверждения. В Законодательном собрании Севастополя сегодня обсуждали кандидатуры новых вице-губернаторов.  – Жители Корабельной стороны отказываются …


Полностью перекрыто движение на двух улицах Севастополя
Полностью перекрыто движение на двух улицах Севастополя

Сегодня с полуночи было полностью закрыто движение на улице Лазаревской – этого требуют дорожные работы. Ограничение будет действовать по 11 …


СМИ: Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака»
СМИ: Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака»

15:20 Претендент на должность главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско возвращается из Москвы без договорённости о контракте. © James Wilson, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты