В Симферополе загорелся двухэтажный жилой дом

Сегодня утром в Симферополе загорелся двухэтажный жилой дом, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым во вторник.

На момент пожара в доме находилось двое человек, которые во время успели покинуть помещение.

«По прибытии к месту чрезвычайного происшествия огнеборцы оперативно приступили к разведке сильно задымленного помещения 2 этажа и тушению огня, площадь которого составила 60 кв.м и недопустили его распространение на соседние строения», – говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в течение часа. Для тушения было привлечено 3 единицы техники, 14 сотрудников МЧС, а также сотрудники “Крымэнерго” и “Крымгазсети”.

Причина возгорания устанавливается экспертами.

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь