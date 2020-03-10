В Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в торговле марихуаной

10 марта 2020     14
В Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в торговле марихуаной

В Киевском районе Симферополя полицейские задержали мужчину, по подозрению в сбыте наркотических средств.

Полицейские зафиксировали факт сбыта наркотического вещества 40-летним жителем одного из сел Нижнегорского района. Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленное на исследование вещество является наркотическим средством канабис, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина задержан и уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств. Санкции статьи, по которой злоумышленнику предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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