В Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в торговле марихуаной

В Киевском районе Симферополя полицейские задержали мужчину, по подозрению в сбыте наркотических средств.

Полицейские зафиксировали факт сбыта наркотического вещества 40-летним жителем одного из сел Нижнегорского района. Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленное на исследование вещество является наркотическим средством канабис, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина задержан и уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств. Санкции статьи, по которой злоумышленнику предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь