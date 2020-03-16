В Симферополе задержана женщина, ранившая ножом сожителя

В Симферопольском районе задержана 51-летняя женщина, которая подозревается в нанесении телесных повреждений своему сожителю. Мужчина доставлен в реанимацию.

Полицейские Симферопольского района установили, что пожилая женщина во время ссоры ударила ножом в живот своего 45-летнего сожителя. Пара распивала алкогольные напитки, когда женщина схватила со стола нож и ударила мужчину. В результате конфликта потерпевший оказался в реанимационном отделении.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Максимальное наказание по статье, вменяемой злоумышленнице, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь