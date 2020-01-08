В Симферополе за сутки задержали двоих мужчин с крупными партиями наркотиков

8 января 2020     10
В Симферополе за сутки задержали двоих мужчин с крупными партиями наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы во время дежурства обратили внимание на 38-летнего местного жителя, который увидев полицейских, попытался выбросить свёртки с наркотическим веществом.

При осмотре жилья задержанного были обнаружены две колбы с кристаллами. Эксперты установили, что это метилэфидрон (так называемая «соль») и метамфетамин, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

В тот же день инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, на пассажирском сидении которого находился 32-летний симферополец. У него при личном досмотре найден полиэтиленовый пакет с «солью» массой 1,93 грамма.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим наказание от трёх до 10 лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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