В Симферополе мать подозревается в убийстве 7-летнего сына

Тело ребёнка было обнаружено в салоне автомобиля поздним вечером 8 февраля.

«В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина, как позже установит следствие – мать ребёнка», – сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Установлено, что 40-летняя местная жительница утром забрала ребёнка у бывшего мужа, с которым мальчик проживал после расставания родителей, и должна была вернуть вечером. К этому времени женщина перестала отвечать на звонки. В бессознательном состоянии около машины её нашли прохожие, которые вызвали полицию. Сейчас она находится в больнице.

С места изъято орудие преступления и пустые упаковки от сильнодействующих препаратов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь