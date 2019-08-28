В Симферополе полиция задержала подозреваемого в десяти кражах

Полиция Симферополя задержала 32-летнего местного жителя, который подозревается в десяти кражах из квартир и частных домов, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в среду.

Мужчина по ночам проникал в квартиры через окно. Пока хозяева спали, он похищал технику, шубы, одежду, обувь и рулоны обоев. Из частных домов злоумышленник чаще всего похищал похищал велосипеды.

В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

На данный момент правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Источник: Вести.Севастополь