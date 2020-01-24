В Симферополе попытка ограбления ломбарда закончилась для нападавшего травмой

24 января 2020     17
В Симферополе попытка ограбления ломбарда закончилась для нападавшего травмой

Мужчина попытался ограбить ломбард, но при этом сломал ногу, пытаясь выбить металлическую дверь в помещении магазина по улице Залесской в Симферополе.

Грабитель был вооружен предметом, похожим на обрез. Выстрелив в витрину, он потребовал от работников открыть дверь, после того, как у него не получилось выбить ее ногой. Работники отказали ему в просьбе, после чего неудачливый грабитель ушел, не причинив никому из присутствующих вреда.

«Злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Сейчас проводятся мероприятия на его установление и задержание», – прокомментировали происшествие сотрудники территориального УМВД.

Полицейские выясняют, какое оружие применил злоумышленник.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Вести.ру

Источник: Вести.Севастополь

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