В Симферополе появится памятник военному летчику Амет-Хану Султану

26 июля 2019     13
В Симферополе появится памятник военному летчику Амет-Хану Султану

Проект монумента высотой более 4 метров уже утвержден, сейчас в крымской столице выбирают место для его установки. Летчик отлит во весь рост в военной форме. Открыть памятник планируется в октябре – в день рождения участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, который испытал около 100 типов летательных аппаратов и сбил 30 фашистских самолётов.

Возможно, на полуострове появится еще один памятник – в Алупке, где он родился и где находится музей, посвященный летчику. Об этом сообщила министр культуры республики Арина Новосельская во время видеомоста Москва – Белогорск – Симферополь в пресс-центре МИА “Россия сегодня”.

В мае накануне Дня Победы в Севастополе в поселке Кача тоже установили бюст летчика.

Источник: Вести.Севастополь

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