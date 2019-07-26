В Симферополе появится памятник военному летчику Амет-Хану Султану

Проект монумента высотой более 4 метров уже утвержден, сейчас в крымской столице выбирают место для его установки. Летчик отлит во весь рост в военной форме. Открыть памятник планируется в октябре – в день рождения участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, который испытал около 100 типов летательных аппаратов и сбил 30 фашистских самолётов.

Возможно, на полуострове появится еще один памятник – в Алупке, где он родился и где находится музей, посвященный летчику. Об этом сообщила министр культуры республики Арина Новосельская во время видеомоста Москва – Белогорск – Симферополь в пресс-центре МИА “Россия сегодня”.

В мае накануне Дня Победы в Севастополе в поселке Кача тоже установили бюст летчика.

Источник: Вести.Севастополь