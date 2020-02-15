В Симферополе пресекли деятельность крупной нарколабаратории

Задержаны двое мужчин, организовавшие в арендованном жилье нарколабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения. При обыске изъято более 16 кг. наркотического средства мефедрон и более 700 литров прекурсоров для его изготовления.
Кроме этого найдены электроприборы для смешивания реактивов, стеклянные колбы и весы.
Подозреваемые сбывали наркотики в Крыму и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь