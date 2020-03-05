В Симферополе проверяют самолет, на борту которого якобы заложено взрывное устройство

5 марта 2020     11
В Симферополе проверяют самолет, на борту которого якобы заложено взрывное устройство

В 11:55 в аэропорту Симферополя в штатном режиме сел Airbus А319 авиакомпании “Россия”, который выполнил рейс из Санкт-Петербурга в Симферополь. Сейчас борт и пассажиров проверяют специальные службы на наличие взрывного устройства. 

Уже стало известно, что обратный вылет рейса задерживается более, чем на час. По данным онлайн-табло симферопольского аэропорта, вылет в Петербург отложен до 14:10. 

Когда командиру экипажа стало известно, что от неизвестного пришло сообщение о минировании борта, он запросил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Там начали готовить полосу для приема лайнера. Самолет снизился и сделал круг над аэропортом, но потом было принято решение лететь в конечный пункт назначения – в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Ростова-на-Дону.

На борту самолёта находились 124 человека. Все они доставлены в Симферополь. Из-за сообщения о минировании рейс прилетел всего лишь на 15 минут позже, чем значилось в расписании. 

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. 

Российские спецслужбы сейчас устанавливают, кто написал сообщения о “минировании” самолетов. Кроме петербургского борта, в аэропорту Шереметьево получили письма о том, что еще на двух самолетах, следующих в Омск и Сыктывкар, тоже заложены взрывные устройства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание, сообщает ТАСС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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