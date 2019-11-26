В Симферополе следователи устанавливают причины смерти двоих детей

Предварительная версия гибели 10-месячного мальчика и 8-летней девочки – отравление.
Жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала скорую помощь, когда троим её детям внезапно стало плохо. К моменту приезда медиков 10-месячный мальчик скончался, 8-летнюю девочку и 5-летнего мальчика срочно доставили в больницу, где девочка умерла. Её брат и мать находятся в лечебном учреждении, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Специалисты проверили газовое и вентиляционное оборудование, провели следственный эксперимент, но утечек бытового или источника угарного газа не обнаружили.
Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз для определения причины смерти. Предварительная версия – отравление веществом невыясненной этиологии.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь