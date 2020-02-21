В Симферополе судебный пристав осужден за мошенничество

Судебный пристав-исполнитель признан виновным в совершении мошенничества, с использованием своего служебного положения.

Мужчина, после возбуждения исполнительного производства по взысканию задолженности с жителя Кировского района, наложил арест на имущество должника. Задолженность составила почти пять миллионов рублей. Через некоторое время, к подсудимому обратился знакомый, с просьбой освободить арестованное имущество, взамен на денежную благодарность от должника. Пристав, получив вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, снял санкции с части имущества кировчанина.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Республики Крым.

Кроме того, мошеннику два года запрещено занимать должности на государственной службе и необходимо выплатить штраф 70 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь