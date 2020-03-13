В Симферополе участники террористической организации арестованы на время следствия

Киевским судом Симферополя вынесено постановление об аресте на время следствия четырем жителям Бахчисарая, задержанным накануне по подозрению в участии в запрещенной в РФ террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”.

Трое подозреваемых заключены под стражу на два месяца, а четвертый отправлен под домашний арест, сообщает ИА «ТАСС».

Задержанные обвиняются по статье участие в деятельности террористической организации. Во время обысков у крымчан были изъяты улики – экстремистская религиозная литература.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь