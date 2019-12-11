В Симферополе школьник отравился жевательным табаком

11 декабря 2019     13
В Симферополе школьник отравился жевательным табаком

В Симферополе школьнику стало плохо после того, как он попробовал жевательный табак. Мальчик почувствовал слабость и головокружение.

Когда взрослые стали выяснять, что случилось, он рассказал, что вместе с друзьями 11-12 лет жевал табак. Мальчика и в профилактических целях всю компанию забрали в больницу. В тот же день друзей отпустили домой. Сейчас следователи ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю проводят проверку – устанавливают, при каких обстоятельствах дети смогли приобрести это вещество.  

Также Главное следственное управление направило в адрес главы Правительства республики и Госсовета письмо о запрете продаж определенного списка веществ на территории Крыма и об ужесточении ответственности за реализацию табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Путин поручил подготовить проект выплат ветеранам к 75-летию Победы
Путин поручил подготовить проект выплат ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру России Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию …


Станция БКЛ «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1
Станция БКЛ «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1

17:57 Станция Большой кольцевой линии «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1, сообщает kp.ru. «Здесь пересечение целого ряда магистралей, Арбатско-Покровской …


В Севастополе сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений в сфере торговли
В Севастополе сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений в сфере торговли

Уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ветеринарной службы Севастополя провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление несанкционированной торговли продуктами животного происхождения. Проверка …


«ИнтерСтрой» предлагает новый видовой жилой комплекс в Алуште
«ИнтерСтрой» предлагает новый видовой жилой комплекс в Алуште

Популярнейший крымский курорт Алушта давно стал изюминкой черноморского побережья благодаря своим красивым и ухоженным пляжам. Город открыт морским течениям, поэтому …


Пятеро российских школьников отравились жевательным табаком
Пятеро российских школьников отравились жевательным табаком

В Севастополе Следственный комитет России начал проверку после того, как пятеро школьников отравились жевательным табаком и попали в больницу. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты