В Симферополе школьник отравился жевательным табаком

В Симферополе школьнику стало плохо после того, как он попробовал жевательный табак. Мальчик почувствовал слабость и головокружение.

Когда взрослые стали выяснять, что случилось, он рассказал, что вместе с друзьями 11-12 лет жевал табак. Мальчика и в профилактических целях всю компанию забрали в больницу. В тот же день друзей отпустили домой. Сейчас следователи ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю проводят проверку – устанавливают, при каких обстоятельствах дети смогли приобрести это вещество.

Также Главное следственное управление направило в адрес главы Правительства республики и Госсовета письмо о запрете продаж определенного списка веществ на территории Крыма и об ужесточении ответственности за реализацию табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь