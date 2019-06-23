В Симферополе школьник украл телефон у одноклассника

23 июня 2019     11
В Симферополе школьник украл телефон у одноклассника

15-летний симферополец украл у одноклассника телефон и деньги, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в воскресенье.

Инцидент произошел в мужской спортивной раздевалке. Парень остался там один и начал обыскивать вещи одноклассников. Найдя телефон, он оставил его себе, а затем продал и потратил полученные деньги.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан состоящий на учете в отделении по делам несовершеннолетних 15-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь

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