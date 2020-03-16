В Симферопольских парках защитили растения от вандалов

16 марта 2020     2
В Симферопольских парках защитили растения от вандалов

В Симферополе начали борьбу с похитителями растений в парках с помощью видеокамер.

В Симферопольском парке недавно были украдены молодые кусты можжевельника, высаженные в ходе акции, приуроченной ко Дню Великой Победы. Городские власти вместо похищенных вандалами семи растений высадили еще 10 новых экземпляров можжевельника. При этом обеспечив им несколько уровней защиты от воров.

Об этом рассказал ИА «Крыминформ» директор городских парков Алексей Кочедыков. Он сообщил, что теперь новые деревья находятся под наблюдением видеокамер. Но Алексей Кочедыков говорит, что это не единственный способ охраны растений. Какие еще методы использовались для обеспечения безопасности саженцев директор не уточнил.

«Для каждого кустарника создана дополнительная система защиты. Какая именно, узнает лишь тот, кто рискнет выкопать можжевельники», – сказал Алексей Кочедыков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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