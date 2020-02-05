В Симферопольском водохранилище подняли машину с телом девушки

ЧП произошло сегодня ночью. Машина скатилась с берега в воду. Мужчина, находившийся в салоне, успел выбраться, девушка – нет. В 3:20 в службе спасения получили сигнал о происшествии, сотрудники МЧС выехали на место и начали искать машину с помощью прожекторов. Однако проведенные ночью поисковые работы результата не дали. Утром они были продолжены, и к 10 утра спасателям удалось обнаружить автомобиль.

Водолазы зацепили его тросом, и с помощью служебного внедорожника МЧС вытянули на берег. Тело девушки находилось в салоне. Сейчас проводится доследственная проверка всех обстоятельств трагедии.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь