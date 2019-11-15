В Симферопольском районе объявлен режим ЧС

15 ноября 2019     21
В Симферопольском районе объявлен режим ЧС

В Симферопольском Перевальненском лесоохотничьем хозяйстве продолжается лесной пожар. Его тушение осложняется порывами сильного ветра до 17 м/с, а также наличием труднопроходимых участков, куда не подъехать на машине.

Пожар тушат 335 человек и 59 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС и 112 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники от МЧС России. Накануне вечером подключился вертолёт МЧС МИ-8, оборудованный водосливным устройством объемом в 3,5 тонны.

Тем не менее пожар, который начался накануне днем, потушить не удается, поэтому сегодня было принято решение ввести на территории района режим чрезвычайной ситуации.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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