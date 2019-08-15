В Симферополь прибыл первый пассажир аварийно севшего в Подмосковье А321

В Симферополь прибыл первый пассажир самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, Степан Акопян, сообщило информационное агентство ТАСС в четверг.

«Есть у нас герои, которые могут в такой ситуации не растеряться, посадить самолет в нужное место. Это все благодаря этому молодому человеку, двум молодым ребятам [пилотам] спаслись », – сказал Акопян.

Сегодня утром самолёт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, через 15 минут после взлета. С убранными шасси и выключенными двигателями. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото: ria.ru

Источник: Вести.Севастополь