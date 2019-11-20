В сирийском Тартусе появится филиал Севастопольского госуниверситета

Тесное сотрудничество Севастопольский государственный университет налаживает с Сирийской арабской республикой. В декабре в Тартус отправится вторая экспедиция кафедры подводной археологии. Сами исследования начнутся в следующем году, но правительство Сирии уже заявляет о готовности пригласить учёных и в другие провинции республики. Также в планах СевГУ – открыть в Сирии сначала представительство, а потом и полноценный филиал. Детали сотрудничества – в эксклюзивном интервью ректора университета Владимира Нечаева.

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Источник: Вести.Севастополь