В сквере Астана Кесаева появился фрагмент скалы с малой родины подводника

Сегодня в сквере Астана Кесаева побывал Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания – он решил лично проконтролировать реконструкцию зеленой зоны.

Работы идут по графику. Оборудована спортивная площадка, установлены тренажёры, вместо прорезиненного покрытия использована галька, насыпан слой толщиной 50 см. Материал был доставлен из Майкопа, он позволяет отводить дождевую воду. Такое же покрытие использовано при ремонте одного из дворов на ул. Пролетарской.



В сентябре из Северной Осетии-Алании, малой родины Астана Кесаева, в Севастополь был доставлен фрагмент скалы из диабаза зеленоватого оттенка весом 35 тонн, который был установлен на специальный постамент в мемориальной части сквера.

С учетом опыта реконструкции парка Победы, уделяется особое внимание качеству выполнения работ и соблюдению технических условий проекта. Архитекторы также заверяют, что работы на памятном знаке будут завершены в течении месяца. Параллельно должны выполняться работы по прокладке кабелей и установке опор освещения, завершении дорожек, детской игровой зоны, стоянок для автомобилей, что предусмотрено проектом.

Сквер планируют сдать 30 ноября.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь