В сквере имени Астана Кесаева началось благоустройство

30 мая 2019     13
В сквере имени Астана Кесаева началось благоустройство

В Севастополе начались работы по благоустройству в сквере имени Астана Кесаева. Ход работ проконтролировал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Вот сейчас до конца года мы сквер благоустроим, здесь будет озеленение, детские зоны для разных возрастов, будет покрытие тротуарное, будет очень уютно и благоустроено. Я дополнительно посмотрел, что рядом нужно сделать, мне кажется нужно сделать парковку, отремонтировать, выезды из ближайших дворов, которые примыкают к скверу, проверим то, что еще не вошло в объемы, с тем чтобы работа была проведена комплексно», – сказал Овсянников.

По словам губернатора, стоимость благоустройства составит порядка 100 миллионов рублей. 

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя

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